Sắp diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản

Với chủ đề “Đại đoàn kết – Hội nhập – Gìn giữ văn hóa Việt – Hướng về đất nước”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 14–15/11 quy tụ khoảng 1.500–2.000 người tham dự, gồm cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu – Okinawa, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình Việt – Nhật, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Lãnh sự Nguyễn Thành Trung giới thiệu về sự kiện.

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cùng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu phối hợp tổ chức.

Sự kiện hướng tới tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa – cộng đồng có chiều sâu, nơi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực, đồng thời góp phần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối quê hương với nước sở tại.

Dự kiến sẽ có các hoạt động như diễu hành cộng đồng, trình diễn áo dài, giao lưu văn nghệ Việt – Nhật, kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức và Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” – một trong những hoạt động thể thao trọng tâm của Ngày hội năm nay.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Fukuoka. Sự kiện đã trở thành điểm gặp gỡ của các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và đông đảo người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và sự chung tay của cả cộng đồng, ngày hội đầu tiên đã để lại những dấu ấn nổi bật.

Ban tổ chức giải bóng đá đại đoàn kết trong khuôn khổ Ngày hội.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay những thành tích được ghi nhận, mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc.

Từ thành công đó, Ngày hội Đại đoàn kết lần thứ II được định hướng mở rộng nội dung, tăng cường tính tương tác và nâng cao hiệu quả giao lưu văn hóa với xã hội sở tại, không chỉ là cuộc hội ngộ của những người con xa quê, mà còn là dịp để bản sắc Việt Nam được tiếp nối, tình đoàn kết được bồi đắp và những nhịp cầu hữu nghị Việt – Nhật tiếp tục được mở rộng, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong con mắt bạn bè Nhật Bản và quốc tế.