中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sôi động “Lễ hội Vùng đất Sắc màu” tại Cộng hòa Séc

Chủ Nhật, 07:42, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/5, Hội đồng tỉnh và Trung tâm Hội nhập vùng Ústí nad Labem đã phối hợp tổ chức “Lễ hội Vùng đất Sắc màu” tại TP Most nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, tình hữu nghị và sự gắn kết giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Séc, trong đó có cộng đồng người Việt.

 

soi dong le hoi vung dat sac mau tai cong hoa sec hinh anh 1
Đại diện Đại sứ quán, Liên Hiệp hội và Hội người Việt tại Usti nad Labem cùng đông đảo du khách, người dân địa phương tham dự sự kiện

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, lãnh đạo Vùng Ústí nad Labem và thành phố Most, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thiểu số Vùng Ústí nad Labem, Liên Hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc và Hội người Việt Nam tại Vùng Ústí nad Labem, cùng đại diện cộng đồng dân tộc các nước đang sinh sống tại địa phương.

soi dong le hoi vung dat sac mau tai cong hoa sec hinh anh 2
Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương

“Lễ hội Vùng đất Sắc màu” là sự kiện được tổ chức thường niên tại các thành phố của Vùng Ústí nad Labem nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống tại Séc.

Năm nay, lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại thành phố Most, quy tụ nhiều gian hàng và chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ cộng đồng các dân tộc như Việt Nam, Hungary, Romania, Ukraine, thu hút sự tham quan của đông đảo du khách và người dân sở tại.

soi dong le hoi vung dat sac mau tai cong hoa sec hinh anh 3
Tiết mục văn nghệ tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Vùng Ústí nad Labem và thành phố Most cho biết, “Lễ hội Vùng đất Sắc màu” là lễ hội đa văn hóa lớn nhất tại thành phố, nhằm tôn vinh sự đa dạng của các dân tộc thiểu số và cộng đồng người nước ngoài tại địa phương. Sự kiện cũng nhằm tạo sân chơi giao lưu văn hóa, ẩm thực, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống tại CH Séc.

Chia sẻ với phóng viên VOV, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cho biết: “Lễ hội Vùng đất Sắc màu” là sự kiện quy tụ sự tham gia của nhiều dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Séc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam. Đại sứ tin tưởng rằng, sự kiện này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi văn hóa, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại Séc.

soi dong le hoi vung dat sac mau tai cong hoa sec hinh anh 4
Nhiều món ăn đặc trưng của các nước được trưng bày tại các gian hàng

Tại Lễ hội, du khách và người dân địa phương có cơ hội khám phá văn hóa, phong tục, trang phục truyền thống và thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc và các màn trình diễn ca múa nhạc dân gian, đặc trưng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tham gia sự kiện năm nay, Cộng đồng người Việt đã tổ chức gian hàng với nhiều món ăn truyền thống như nem rán, bánh rán… đồng thời trình diễn các tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa Việt, qua đó góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam đến với cộng đồng dân tộc thiểu số tại Séc nói riêng và người dân sở tại nói chung.

soi dong le hoi vung dat sac mau tai cong hoa sec hinh anh 5
Gian hàng trưng bày trang phục và ẩm thực truyền thống tại sự kiện

Lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, giúp du khách và người dân sở tại hiểu thêm về bức tranh văn hóa đa sắc màu của cộng đồng dân tộc thiểu số tại CH Séc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã thăm Cơ sở thờ tự tại thành phố Most và Teplice, gặp và làm việc với Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh Ústí nad Labem.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: lễ hội Lễ hội Vùng đất Sắc màu cộng hòa Séc người Việt người Việt tại Séc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Văn hóa Việt lan tỏa tại thủ đô Moscow
Văn hóa Việt lan tỏa tại thủ đô Moscow

VOV.VN - Ngày 23/5, không gian văn hóa Việt Nam đã được tái hiện đầy màu sắc tại Đại học Ngôn ngữ Moscow (MGLU) thông qua chương trình “Ngày Việt Nam 2026” với chủ đề “Việt Nam tinh hoa”.

Văn hóa Việt lan tỏa tại thủ đô Moscow

Văn hóa Việt lan tỏa tại thủ đô Moscow

VOV.VN - Ngày 23/5, không gian văn hóa Việt Nam đã được tái hiện đầy màu sắc tại Đại học Ngôn ngữ Moscow (MGLU) thông qua chương trình “Ngày Việt Nam 2026” với chủ đề “Việt Nam tinh hoa”.

Phát huy trí thức Việt toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước
Phát huy trí thức Việt toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

VOV.VN - Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đội ngũ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước được xem là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Phát huy trí thức Việt toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Phát huy trí thức Việt toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

VOV.VN - Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đội ngũ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước được xem là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Nakhon Phanom, nơi tình hữu nghị Việt - Thái nở hoa trong ngày sinh nhật Bác
Nakhon Phanom, nơi tình hữu nghị Việt - Thái nở hoa trong ngày sinh nhật Bác

VOV.VN - Ngày 19/5, tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), chính quyền địa phương phối hợp cùng cộng đồng người Việt long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp nhiều hoạt động giao lưu, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Nakhon Phanom, nơi tình hữu nghị Việt - Thái nở hoa trong ngày sinh nhật Bác

Nakhon Phanom, nơi tình hữu nghị Việt - Thái nở hoa trong ngày sinh nhật Bác

VOV.VN - Ngày 19/5, tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), chính quyền địa phương phối hợp cùng cộng đồng người Việt long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp nhiều hoạt động giao lưu, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào