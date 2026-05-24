Sôi động “Lễ hội Vùng đất Sắc màu” tại Cộng hòa Séc

Đại diện Đại sứ quán, Liên Hiệp hội và Hội người Việt tại Usti nad Labem cùng đông đảo du khách, người dân địa phương tham dự sự kiện

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, lãnh đạo Vùng Ústí nad Labem và thành phố Most, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thiểu số Vùng Ústí nad Labem, Liên Hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc và Hội người Việt Nam tại Vùng Ústí nad Labem, cùng đại diện cộng đồng dân tộc các nước đang sinh sống tại địa phương.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương

“Lễ hội Vùng đất Sắc màu” là sự kiện được tổ chức thường niên tại các thành phố của Vùng Ústí nad Labem nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống tại Séc.

Năm nay, lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại thành phố Most, quy tụ nhiều gian hàng và chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ cộng đồng các dân tộc như Việt Nam, Hungary, Romania, Ukraine, thu hút sự tham quan của đông đảo du khách và người dân sở tại.

Tiết mục văn nghệ tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Vùng Ústí nad Labem và thành phố Most cho biết, “Lễ hội Vùng đất Sắc màu” là lễ hội đa văn hóa lớn nhất tại thành phố, nhằm tôn vinh sự đa dạng của các dân tộc thiểu số và cộng đồng người nước ngoài tại địa phương. Sự kiện cũng nhằm tạo sân chơi giao lưu văn hóa, ẩm thực, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống tại CH Séc.

Chia sẻ với phóng viên VOV, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cho biết: “Lễ hội Vùng đất Sắc màu” là sự kiện quy tụ sự tham gia của nhiều dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Séc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam. Đại sứ tin tưởng rằng, sự kiện này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi văn hóa, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại Séc.

Nhiều món ăn đặc trưng của các nước được trưng bày tại các gian hàng

Tại Lễ hội, du khách và người dân địa phương có cơ hội khám phá văn hóa, phong tục, trang phục truyền thống và thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc và các màn trình diễn ca múa nhạc dân gian, đặc trưng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tham gia sự kiện năm nay, Cộng đồng người Việt đã tổ chức gian hàng với nhiều món ăn truyền thống như nem rán, bánh rán… đồng thời trình diễn các tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa Việt, qua đó góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam đến với cộng đồng dân tộc thiểu số tại Séc nói riêng và người dân sở tại nói chung.

Gian hàng trưng bày trang phục và ẩm thực truyền thống tại sự kiện

Lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, giúp du khách và người dân sở tại hiểu thêm về bức tranh văn hóa đa sắc màu của cộng đồng dân tộc thiểu số tại CH Séc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã thăm Cơ sở thờ tự tại thành phố Most và Teplice, gặp và làm việc với Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại tỉnh Ústí nad Labem.