Thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc tại Hoa Kỳ

Ngày 19/5, đúng dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc dẫn đầu và đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dẫn đầu đã đến thăm khách sạn Omni Parker House tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, nơi Bác Hồ đã từng làm việc từ năm 1911-1913.

Tổng giám đốc khách sạn giới thiệu một số tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chào mừng các đoàn Việt Nam đến thăm đến thăm khách sạn đúng ngày vô cùng ý nghĩa này, Tổng giám đốc John Murtha đã giới thiệu một số tư liệu, hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là chiếc bàn đá cẩm thạch nơi Người từng làm việc trong vai trò thợ bánh và phụ trách lò bánh theo một số công thức vẫn được khách sạn sử dụng đến tận ngày nay.

Xúc động ôn lại hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có những ngày tháng ý nghĩa tại các thành phố Boston và New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc khách sạn Omni Parker House giúp lưu giữ, bảo tồn một di tích quan trọng gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung lưu bút của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi tới thăm nhân dịp chuyến thăm, làm việc Hoa Kỳ (14/5/2022) được đóng khung treo trang trọng tại hành lang khách sạn.

Đại sứ cảm ơn ban lãnh đạo khách sạn đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn Lãnh đạo cấp cao và các cấp của Việt Nam đến thăm những năm qua; mong muốn di sản quý báu này tiếp tục được phát huy, góp phần vinh danh vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thành phố Boston, bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người nghiên cứu lịch sử, tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân Hoa Kỳ, trực tiếp chứng kiến và tham gia ủng hộ phong trào đòi quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi.

Tổng Giám đốc khách sạn giới thiệu về hai loại bánh thương hiệu của bang Massachusetts là “Parker House rolls” và “Boston Cream Pie” mà Bác Hồ từng làm trên chính chiếc bàn đá cẩm thạch này.

Khách sạn Omni Parker House khánh thành năm 1855, được công nhận là khách sạn hoạt động liên tục lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Nằm đối diện toà thị chính cũ, gần trung tâm văn hoá của thành phố Boston và không xa trường đại học Harvard, khách sạn này là nơi nhiều danh nhân của Hoa Kỳ và bang Massachusetts thường xuyên lui tới hoặc từng ghé thăm, trong đó có các cựu Tổng thống John F. Kennedy, Bill Clinton.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhận quà lưu niệm từ Tổng Giám đốc khách sạn và anh Trần Văn Chanh – thợ bánh mang nửa dòng máu Việt đã làm việc tại lò bánh này 22 năm qua.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số những nhân vật nổi tiếng nhất từng làm việc cho khách sạn, bên cạnh đó còn có nhà hoạt động vì quyền của người da màu Malcolm X, bếp trưởng Emeril Lagasse…/.