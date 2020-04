Thảo thơm tấm lòng người Việt may khẩu trang tặng cho các bạn Nga

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại Nga, nhất là ở thủ đô Moscow, còn tại các hiệu thuốc không phải lúc nào cũng có đủ khẩu trang để bán, thì ở một số khu dân cư, nhiều người Nga bất ngờ nhận được những chiếc khẩu trang miễn phí từ cộng đồng người Việt. Chiếc khẩu trang nhỏ bé, nhưng thể hiện tấm lòng thảo thơm của người Việt với người dân Nga trong lúc khó khăn.

Minh Thùy bên thùng khẩu trang phân phát miễn phí cho người Nga.

Có thể coi một trong những người mở màn cho nghĩa cử đẹp-may và tặng khẩu trang miễn phí cho người dân Nga là Minh Thùy, cô gái quê ở Đắk Lắk theo chồng sang sinh sống ở Moscow từ năm 2018.

Mình Thùy cho biết, khi đại dịch bùng phát ở Moscow, nhiều lần cô không khỏi rơi nước mắt khi chứng kiến nhiều cụ ông, cụ bà người Nga đi chợ, đi siêu thị với những chiếc khẩu trang tự chế từ giấy, vải không bảo đảm chất lượng.

Hình ảnh một cô gái Việt nhỏ nhắn mang chiếc hộp đựng đầy khẩu trang đặt tại các cửa hàng tiện ích, khu chung cư khiến nhiều người Nga không khỏi tò mò. Khi biết được mục đích của cô, nhiều người không khỏi xúc động và thích thú. Khi Thùy xin phép để chiếc thùng ngoài cửa hàng thì các nhân viên bảo vệ và thu ngân, quản lý siêu thị đều vui vẻ đồng ý. Chỉ sau khoảng 30 phút, cả thùng khẩu trang hơn 100 cái đã được mọi người xin hết và không quên bày tỏ sự cảm ơn tấm lòng của người Việt.

Tuy nhiên, do nguyên liệu may khẩu trang giờ cũng khan hiếm, Minh Thùy chỉ có một chiếc máy khâu mini, nên mỗi ngày cũng chỉ may được một số lượng rất nhỏ. Vì vậy, Thùy đã lên các nhóm của cộng đồng người Việt tại Nga trên Facebook để kêu gọi mọi người giúp đỡ. Thật không ngờ, lời kêu gọi của Thùy nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Thùy chia sẻ: “Khi phát động phong trào này, em không ngờ là tinh thần đoàn kết của người Việt mình lại cao như vậy. Bây giờ đã có rất nhiều người cùng tham gia với em. Có nhiều chị thì tự may ở nhà rồi phân phát ở khu chung cư của mình. Có nhiều chị không may được thì nhận đi phát. Các anh chị ở xưởng may gọi điện cho em và hỗ trợ khẩu trang”.

Thùy còn kể rằng, cô rất hiểu sự cẩn thận, sạch sẽ của người Nga, nên từng chiếc khẩu trang làm ra đều được đóng gói cẩn thận, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người sử dụng.

Cũng giống như Thùy, ngay từ khi tình hình dịch Covid-19 trở nên căng thẳng ở Nga, nhóm các anh Vũ Hải Nam, anh Hồ Sỹ Bằng và một số người khác cũng đã nghĩ tới việc tìm kiếm nguồn khẩu trang để hỗ trợ cộng đồng, khi thấy giá thành khẩu trang y tế bán ngoài hiệu thuốc tăng "phi mã".

Do có quen biết một số xưởng may, anh Nam đã kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ mua nguyên liệu để may khẩu trang tặng lại cho bà con. Rất nhiều bạn bè, bà con trong cộng đồng đã rất hăng hái ủng hộ lời kêu gọi của anh. Có những người anh chưa từng gặp mặt vẫn sẵn sàng ủng hộ hàng nghìn chiếc khẩu trang. Có những người thì dành toàn bộ số vải còn lại trong xưởng may của mình để may khẩu trang ủng hộ. Cho đến nay, nhóm của anh Nam đã quyên góp được khoảng 20.000 chiếc khẩu trang, trong đó có những người như anh Hùng Phan tặng 10.000 chiếc, các chị Thúy, Huyền tặng hơn 6.000 chiếc, và còn nhiều nhà hảo tâm khác nữa.

Thời gian ban đầu, nhóm của Nam chỉ phát khẩu trang tới những nhóm cộng đồng người Việt tại Moscow để phòng, chống dịch. Nhưng sau những lần đi phân phát khẩu trang, nhận thấy nhiều người Nga không có khẩu trang để đeo, nên hiện tại nhóm đang tập trung phân phát cho họ.

Hành động đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Moscow đã được một số trang mạng Nga chú ý và đăng tải như trên trang Moskovich Mag và tài khoản Facebook "Moscow thú vị". Trên trang “Moscow thú vị”, kèm theo hình ảnh những thùng khẩu trang là những dòng ghi: “Những người Việt Nam đang sinh sống ở Moscow đã quyết định giúp đỡ các các bạn Nga trong đại dịch Covid-19: Những vị khách người nước ngoài ở thủ đô đã không thờ ơ trước cơn hoạn nạn chung và tự nguyện trao tặng hoàn toàn miễn phí cho mọi người những chiếc khẩu trang có thể sử dụng nhiều lần”.

Bài và hình ảnh về việc phân phát khẩu trang của Minh Thùy trên trang "Moscow thú vị".

Bài và hình ảnh về cộng đồng người Việt Nam ở Moscow may và phát khẩu trang miễn phí trên trang "Moskvich Mag"

Ở thời điểm này, khi thành phố Moscow đang áp dụng chế độ tự cách ly, hạn chế đi lại ngoài đường, thì việc phân phát khẩu trang cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các anh, chị vẫn không quản ngại khó khăn đưa khẩu trang tới từng địa điểm phân phát. Trên các nhóm của cộng động người Việt, ngày càng có nhiều người hưởng ứng, bày tỏ mong muốn hỗ trợ, cung cấp khẩu trang hay tham gia phân phát.

Tấm lòng thảo thơm của cộng đồng người Việt đang tạo được hình ảnh đẹp về một cộng đồng đoàn kết, tương thân, tương ái trong mắt người dân Nga./.