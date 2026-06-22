Tiếng Việt - sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Sự kiện quy tụ đông đảo đại diện các hội đoàn người Việt, giáo viên tiếng Việt, chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa cùng kiều bào đến từ nhiều quốc gia. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo diễn đàn để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và thảo luận các giải pháp nhằm gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ kiều bào với cội nguồn. Việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt chính là giải pháp then chốt để quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ông Lê Xuân Lâm, Chủ tịch Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài.

Ông Lê Xuân Lâm, Chủ tịch Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài cho biết: "Sau 5 năm kiên trì với quyết tâm cao của các thành viên, việc giảng dạy tiếng Việt và các hoạt động quảng bá văn hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù gặp không ít khó khăn tại nhiều quốc gia, Diễn đàn vẫn tổ chức thành công các buổi giao lưu trực tuyến, các buổi tọa đàm, hội thảo quy mô lớn để các thành viên báo cáo tình hình dạy, học tiếng Việt và hoạt động văn hóa tại nước sở tại".

Về phần mình, chị Lê Thị Bích Hường, Giảng viên tại Trường Đại học Ca’Foscari, ở Italy đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy tiếng Việt tại nước ngoài: "Các giáo viên giảng dạy như chúng tôi xác định phải chấp nhận khó khăn. Chẳng hạn, tôi lấy một ví dụ đơn cử, tôi ở Bologna và đến dạy ở trường Đại học Ca’Foscari thì tôi phải đi là 4 tiếng, về 4 tiếng và chỉ dạy được 6 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi phải chấp nhận điều này, vì đối với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài thì việc đưa tiếng Việt vào môi trường học thuật góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại nước sở tại".

Bà Lê Thị Bích Hường, Giảng viên tại Trường Đại học Ca’Foscari, ở Italy chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy tiếng Việt tại nước ngoài.

Em Đặng Thảo Phương, một học sinh người Việt đến từ Ba Lan, đã bày tỏ tình yêu và niềm đam mê dành cho tiếng Việt: "Con rất thích học tiếng Việt và con tham gia trường tiếng Việt - Lạc Long Quân tại Warsaw. Năm nay con đã học được 5 năm, con rất vui vì được hoạt động với mọi người và tham gia với diễn đàn ở Pháp".

Em Đặng Thảo Phương, một học sinh người Việt đến từ Ba Lan, đã bày tỏ tình yêu và niềm đam mê dành cho tiếng Việt.

Bên cạnh tọa đàm, chương trình còn có nhiều hoạt động giao lưu và giới thiệu văn hóa Việt Nam như các tiết mục biểu diễn văn nghệ, triển lãm sách - ảnh, thưởng thức trà Việt, cùng Lễ công bố kết quả cuộc thi sáng tác toàn cầu "Việt Nam - Đất nước tôi yêu!". Các hoạt động góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tới cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh cộng đồng người Việt toàn cầu ngày càng hội nhập sâu rộng, việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc dân tộc mang ý nghĩa sống còn. Bởi tiếng Việt còn là văn hóa, tiếng Việt còn là cội nguồn dân tộc còn mãi trong lòng mỗi người con xa xứ.