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Tiếng Việt - Sợi dây kết nối nguồn cội trên đất nước Triệu Voi

Thứ Ba, 22:18, 10/11/2026
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VOV.VN - Giữa lòng thủ đô Vientiane hay những vùng đất xa xôi trên xứ sở Triệu Voi, âm thanh trong trẻo của tiếng Việt vẫn vang lên đều đặn như một nhịp đập bền bỉ qua năm tháng. Với hàng chục nghìn kiều bào sinh sống tại Lào, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp hàng ngày mà chính là cội nguồn, là bản sắc.

 

Với cộng đồng người Việt tại Lào, văn hóa tạo nên diện mạo, phong tục hình thành nếp sống, còn tiếng Việt chính là hồn cốt- sợi dây nối liền tình cảm những người con xa xứ về với cội nguồn.

Hiện nay, trên cả nước Lào có 12 trường học của cộng đồng người Việt, trong đó có nhiều trường học giảng dạy tiếng Việt từ bậc mẫu giáo đến trung học phổ thông như Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tại thủ đô Vientiane hay Trường Hữu nghị tại tỉnh Savannakhet.

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Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du là một trong 12 trường cộng đồng người Việt nổi bật trên đất nước Lào

Các cơ sở giáo dục này đóng vai trò như những 'mái ấm ngôn ngữ', không chỉ giúp thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Lào gìn giữ tiếng mẹ đẻ, mà còn là nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị hai nước.

Chia sẻ về thực tế công tác dạy học, cô Võ Thị Thanh - Giáo viên tiếng Việt, Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du cho biết: "Mỗi lớp học gồm ba nhóm học sinh: con em người Lào, con em Việt kiều và con em người Việt. Nhờ có nền tảng gia đình, các em học sinh người Việt tiếp thu nhanh, nghe nói tiếng Việt rất tốt và luôn ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô".

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Cô giáo Võ Thị Thanh hướng dẫn học sinh người Việt và học sinh Lào về bài học Quê hương

Gần 15 năm gắn bó với Trường Tiểu học Thống Nhất (tỉnh Khammuane, Trung Lào), thầy giáo Trương Văn Phương, quê Quảng Bình vẫn âm thầm thực hiện hành trình "cõng chữ" gieo mầm tiếng Việt trên đất bạn Lào. Ngôi trường là mái ấm thân thương của hàng trăm con em người Việt thuộc thế hệ thứ 4, thứ 5 sinh ra trên đất Lào. Dù vốn tiếng mẹ đẻ của các học trò còn hạn chế và chủ yếu giao tiếp bằng tiếng bản địa, nhưng bằng tình yêu thương bao la kết hợp phương pháp giảng dạy sáng tạo, thầy Phương đã thắp sáng niềm đam mê tiếng Việt trong lòng các học trò.

"Nghề giáo vốn thiêng liêng, nhưng với giáo viên Việt Nam, việc đứng lớp nơi xứ bạn càng mang ý nghĩa đặc biệt trên hành trình gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho con em kiều bào. Niềm tin cùng khát vọng đưa tiếng Việt vươn xa chính là động lực để tôi quyết tâm gắn bó lâu dài với Khammuane", thầy Phương bộc bạch.

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Thầy giáo Trương Văn Phương (quê Quảng Bình) - người gắn bó gần 15 năm gieo chữ trên đất bạn Lào - miệt mài giảng bài cho các em học sinh Trường Tiểu học Thống Nhất.

Trong năm 2026, hành trình giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt tại Lào đã ghi dấu mạnh mẽ qua hai cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng các hội đoàn cộng đồng tổ chức, thu hút các tầng lớp, từ học sinh, sinh viên cho đến cán bộ, sĩ quan nước bạn. Qua những phần thi hùng biện và nghệ thuật giàu cảm xúc, thế hệ trẻ hai nước không chỉ thể hiện tình yêu tiếng Việt mà còn khẳng định vai trò nhịp cầu kết nối thắm thiết. Đúng như Đại sứ Việt Nam tại Lào nhấn mạnh: Mỗi lời ca, câu nói tiếng Việt vang lên chính là "hạt giống đỏ" gìn giữ hồn cốt dân tộc, góp phần đắp bồi tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, mẫu mực và thủy chung Việt- Lào mãi bền chặt qua thời gian.

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Đại diện 4 đội thi (Trường Nguyễn Du, Trường Hữu nghị Lào - Việt, Trường Năng khiếu Quốc gia và Khoa tiếng Việt - Đại học Quốc gia Lào) sôi nổi tranh tài tại Cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" lần thứ nhất năm 2026.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã và đang nỗ lực giữ gìn tiếng mẹ đẻ như giữ gìn bản sắc dân tộc; đồng thời bảo tồn văn hóa Việt qua hệ thống trường học, chùa Việt và các lễ hội truyền thống, qua đó lan tỏa hình ảnh một cộng đồng đoàn kết, nhân ái và luôn hướng về cội nguồn.

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 Các em học sinh là con em người Việt thuộc thế hệ thứ 4, thứ 5 sinh ra trên đất Lào say sưa theo dõi bài giảng của thầy Phương.

Dù còn những khó khăn trước sức ép của xu hướng đa văn hóa và truyền thông hiện đại, nhưng với sự chung tay của Đại sứ quán, các hội đoàn, nhà trường và từng gia đình kiều bào, tiếng Việt trên đất Lào vẫn đang tuôn chảy như một dòng hải lưu bền bỉ. Ngôn ngữ thiêng liêng ấy chính là nhịp đập tâm hồn của dân tộc, là sợi dây bền chặt nối liền kiều bào với cội nguồn Tổ quốc, đồng thời vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trần Tuấn/VOV-Vientiane
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