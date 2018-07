Tiếp tục ủng hộ Lào khắc phục hậu quả lũ lụt sau vụ vỡ đập thuỷ điện

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả lũ lụt do vụ vỡ đập thủy điện Sepian Senamnoy - tỉnh Attapeu gây ra, chiều 31/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng – Tư lệnh Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao số tiền ủng hộ 370 triệu Kip (tương đương 1 tỷ đồng) cho Bộ Lao động - Phúc lợi xã hội Lào.

Bà Baykham Khattiya, Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào chân thành cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp nói riêng và của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, trước những mất mát to lớn do thiên tai gây ra cho nhân dân Lào.

Binh đoàn 11 trao tiền ủng hộ cho Lào. (Ảnh: Cảnh Thành)

Trước đó, chiều qua, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã trao cho Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong số tiền hỗ trợ 50.000 USD, giúp người dân vùng lũ khắc phục khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Bộ Công an trao tiền ủng hộ Lào khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh: Cảnh Thành)

Các địa phương có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Attapeu như Gia Lai cũng đã cử đoàn cán bộ sang thăm hỏi, ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của sự cố vỡ đập thủy điện 300 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu tiền hàng hóa; tỉnh Kon Tum ủng hộ 550 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều nhu yếu phẩm trị giá 200 triệu đồng./.

