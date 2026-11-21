Sáng nay (21/11), Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia phối hợp với một số cơ sở y tế tại Việt Nam và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Hơn 300 bà con người Campuchia và người gốc Việt sinh sống tại địa phương đã được các bác sĩ đến từ Việt Nam khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình cũng trao tặng các phần quà và tiền mặt để hỗ trợ, động viên bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia phối hợp với một số cơ sở y tế tại Việt Nam và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình, ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Chi hội Khmer-Việt Nam thủ đô Phnom Penh cho biết: “Với truyền thông tốt đẹp của dân tộc ta, tương thần tương ái, lá lành đùm lá rách, hôm nay Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia tổ chức hoạt động thiết thực này với mong muốn gửi gắm sự chia sẻ động viên bà con vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời giúp bà con được kiểm tra sức khoẻ, phát hiện sớm bệnh lý, giữ gìn và nâng cao cuộc sống”.

Các bác sỹ khám bệnh cho bà con.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tư, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng VinaHealthy cho biết, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm từ Việt Nam, các y bác sĩ, tình nguyện viên Việt Nam đã đồng hành thực hiện chương trình khám bệnh, cấp thuốc thiện nguyện tại Campuchia nhằm chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng địa phương và đồng bào xa xứ, qua đó góp phần thắt chặt tình đại đoàn kết dân tộc.

Đông đảo bà con tham gia chương trình khám chữa bệnh

Đại diện Chính quyền địa phương, ông Nhel Chan Sophea, Phó Chủ tịch quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh đánh giá cao các hoạt động nhân đạo của Tổng hội Khmer-Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đối với địa phương. Ông cho biết người dân quận Chbar Ampov đã nhiều lần được các đoàn bác sĩ, doanh nghiệp và tổ chức hội Việt Nam đến khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà và tiến hành các hoạt động nhân đạo khác, qua đó bà con có điều kiện được chăm lo sức khỏe và hỗ trợ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Cấp phát thuốc cho bà con.

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người Campuchia và người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn của các đoàn bác sĩ Việt Nam mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia đối với bà con, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và tiếp thêm động lực để bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Chi hội Khmer-Việt Nam thủ đô Phnom Penh phát biểu.

Hoạt động này cũng góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết gắn bó, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi giữa hai đất nước Việt Nam - Campuchia.