Trao quà Xuân Quý Mão 2023 cho bà con người Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ bà con người gốc Việt tại thành phố Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung. Đặc biệt là vào thời điểm sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho biết, Đảng, Nhà nước và cộng đồng các doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển cho cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia. Tuy nhiên, sự nỗ lực, tự vươn lên, tự tìm kiếm công ăn việc làm của bà con là hết sức quan trọng để từng bước ổn định, có cuộc sống khấm khá hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng

Nhân dịp này, trước thềm Năm mới, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng gửi lời chúc mừng đến những người có mặt tại chương trình và bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, chúc các gia đình đón một mùa Xuân mới với có một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn và cùng chung tay tạo dựng một cuộc sống tươi vui và ấm no hơn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà Tết cho các hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại địa bàn thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng bao gồm gạo, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm phục nhu cầu sinh hoạt trong những ngày Tết sắp tới.

Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà Tết cho các hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại Phnom Penh, Campuchia

Nhân dịp này, Công ty Metfone cũng công bố gói hỗ trợ gần 1.000 suất quà Tết với tổng trị giá 20.700 USD (khoảng 500 triệu đồng) cho các gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành ở Campuchia trong dịp Tết cổ truyền năm nay với chủ đề "Xuân yêu thương Quý Mão 2023"./.