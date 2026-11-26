Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội dự kiến có hơn 200 thành viên, gồm các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, đại diện các bộ, ngành và Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng vừa lựa chọn ra 39 nhà khoa học trẻ tham dự sự kiện.

Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI, diễn ra từ ngày 2 đến 4/12/2026 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong khuôn khổ Đại hội, đại diện hai nước sẽ trao đổi về các định hướng phát triển hợp tác khoa học và công nghệ song phương trong những lĩnh vực ưu tiên như công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử, vật liệu mới, công nghệ số, y học, công nghệ sinh học, môi trường và khí hậu. Hai bên cũng sẽ chú trọng hợp tác nhân văn, đào tạo nhân lực khoa học và thúc đẩy trao đổi học thuật.

Điểm nhấn trong chương trình là phiên toàn thể với chủ đề “Nga – Việt Nam: Khoa học không biên giới. Quan hệ đối tác giữa các nhà nghiên cứu trẻ vì tương lai”, với sự tham dự của Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vũ Hải Quân cùng lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu, tổ chức khoa học và doanh nghiệp công nghệ của hai nước.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu sẽ tập trung vào triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược Nga – Việt Nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục; vai trò của các nghiên cứu chung đối với phát triển công nghệ, cũng như đóng góp của thế hệ nhà khoa học trẻ trong thực hiện các mục tiêu khoa học và công nghệ quốc gia.

Đáng chú ý, chương trình còn có các phiên thảo luận chuyên đề về năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, điện toán lượng tử, y học, công nghệ sinh học, nghiên cứu biển và bảo vệ môi trường. Các kết quả từ những chuyến khảo sát, nghiên cứu chung giữa hai nước cũng sẽ được trao đổi, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn.

Phát biểu về sự tham gia của Việt Nam, Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Konstantin Mogilevsky nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là khách mời danh dự tại Đại hội mà còn là đối tác quan trọng trong những lĩnh vực khoa học trọng điểm. Theo ông, hợp tác nghiên cứu cần gắn trực tiếp với các ưu tiên phát triển quốc gia của mỗi nước, trong đó các nhà khoa học trẻ chính là động lực quan trọng, kết nối nghiên cứu cơ bản với những giải pháp công nghệ thực tiễn.

Hợp tác khoa học và giáo dục Nga – Việt Nam thời gian qua tiếp tục được thúc đẩy thông qua nhiều cơ chế và dự án chung. Riêng trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, các nhà khoa học hai nước đang triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực y học nhiệt đới, sinh thái học, khoa học vật liệu và công nghệ sinh học. Năm 2026, chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng của Trung tâm ghi nhận số lượng nhà khoa học Nga tham gia cao kỷ lục, với hơn 400 người đến từ 46 viện nghiên cứu và trường đại học.

Năm 2026 được xác định là Năm Giao lưu giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam – Liên bang Nga theo tuyên bố của lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025. Tiếp đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga vào tháng 9/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tuyên bố chung giữa hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực là những động lực quan trọng.

Việc Việt Nam được lựa chọn là quốc gia khách mời chính tại Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Việt Nam trong hợp tác khoa học, giáo dục của Nga, đồng thời mở ra thêm cơ hội kết nối thế hệ nghiên cứu trẻ, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ giữa hai nước.