Trong chương trình làm việc 7 ngày, Đoàn tỉnh Lâm Đồng do ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng có các hoạt động tại thành phố Incheon, Chuncheon, Seoul, Guri, Anyang, Goyang, tỉnh Gyeonggi và khu vực Jincheon (tỉnh Chungcheongbuk)..

Đoàn tỉnh Lâm Đồng trao đổi, làm việc với thành phố Guri

Các cuộc làm việc tập trung tìm hiểu kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh – đô thị sinh thái, Khu kinh tế đặc biệt, thu hút đầu tư, công nghiệp vật liệu công nghệ cao, thúc đẩy du lịch và chuỗi phân phối hàng hóa nông sản, thủy – hải sản và nông nghiệp công nghệ cao, kết nối hàng không từ Hàn Quốc đến sân bay Liên Khương.

Kết nối du lịch, hàng không và tiêu thụ nông sản

Tại thành phố Guri ngày 19/11, đoàn đã gặp Thị trưởng Shin Dong-hwa, lãnh đạo Hội đồng thành phố và đại diện giới kinh tế địa phương; khảo sát chợ đầu mối nông thủy sản và cơ sở xử lý, thu hồi tài nguyên. Thị trưởng Shin Dong-hwa nhắc lại nền tảng giao lưu giữa hai địa phương từ năm 2011, bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, ngày 20/11, đoàn làm việc với đại diện Hội đồng Nghị viện Gyeonggi-do. Hai bên thảo luận khả năng liên kết Lễ hội Hoa quốc tế Goyang với Festival Hoa Đà Lạt; thúc đẩy tiêu thụ cà phê, bơ, sầu riêng của Lâm Đồng; phát triển du lịch và nghiên cứu hợp tác logistics. Tại cuộc trao đổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các đối tác Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ nghiên cứu khôi phục đường bay trực tiếp Hàn Quốc – Đà Lạt, tạo thuận lợi cho du lịch và giao thương. Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Gyeonggi-do Kim Mi-sook bày tỏ kỳ vọng hợp tác sẽ đi vào thực chất trong du lịch, nông nghiệp và logistics; nghị sĩ Kim Woon-nam đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp tư nhân, khai thác thế mạnh bổ trợ của hai địa phương.

Cũng trong ngày 20/11 tại Goyang, UBND tỉnh Lâm Đồng và VKBIA đồng chủ trì hội nghị quảng bá du lịch, xúc tiến các đường bay giữa Lâm Đồng và Hàn Quốc. Hội nghị có sự trao đổi của 21 doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, lữ hành du lịch và phát triển nội dung, nhằm tìm kiếm giải pháp gia tăng khách du lịch, khai thác chuyến bay thuê chuyến và nghiên cứu khả năng từng bước khôi phục và phát triển đường bay thường lệ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế gắn với phát triển du lịch bền vững. TS. Trần Hải Linh đề xuất cách tiếp cận đồng bộ giữa hàng không, du lịch, thương mại, logistics và truyền thông; trong đó kết nối thị trường khách với nhu cầu vận chuyển hàng hóa, quảng bá điểm đến và phát triển sản phẩm du lịch. Việc khôi phục đường bay thường lệ vẫn cần được các hãng và cơ quan liên quan đánh giá về nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và hiệu quả thương mại.

Mở rộng kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và công nghiệp

Một hướng hợp tác khác là tìm hiểu mạng lưới phân phối và logistics của Hàn Quốc, gắn với khả năng đưa nông sản, sản phẩm chế biến của Lâm Đồng tiếp cận thị trường. Đây là lĩnh vực cần tiếp tục làm rõ tiêu chuẩn hàng hóa, đối tác thu mua, chi phí vận chuyển và cơ chế triển khai sau các cuộc tiếp xúc ban đầu.

Sản phẩm thanh long của tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại Hàn Quốc

Tại thành phố Incheon, chương trình có nội dung trao đổi với Khu Kinh tế Tự do Incheon (IFEZ), tìm hiểu mô hình phát triển đô thị gắn với hạ tầng hàng không, đô thị hàng không, Khu kinh tế đặc biệt để tìm hiểu khả năng áp dụng và thu hút đầu tư vào Lâm Đồng. Đoàn cũng tìm hiểu kinh nghiệm quản lý đô thị thông minh tại Anyang, các hoạt động du lịch, văn hóa tại Chuncheon và cơ hội hợp tác truyền thông, công nghiệp sáng tạo. Những nội dung khảo sát này góp phần mở rộng cách tiếp cận của Lâm Đồng trong phát triển kinh tế địa phương.

Trước đó, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, TS. Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBI, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và các thành viên của Hiệp hội cũng đã làm việc với Ông Yook Dong-han, Thị trưởng thành phố Chuncheon và các cơ quan liên quan của Thành phố Chuncheon vào ngày 16 tháng 11, và làm việc với Ông Choi Dae Hoo, Thị trưởng thành phố Anyang cùng các cơ quan của thành phố Anyang vào ngày 19/11.

Một trong những nội dung đáng chú ý cho hoạt động cuối cùng của chuyến công tác là hoạt động kết nối, trao đổi hợp tác với Tập đoàn BGF – doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, logistics, vật liệu và công nghệ cao. Tập đoàn được biết đến với hệ sinh thái kinh doanh gắn với chuỗi cửa hàng tiện lợi CU, có mạng lưới khoảng 20.000 điểm bán trên toàn Hàn Quốc, với quy mô doanh thu năm 2025 ước đạt gần 7 tỷ USD. Bên cạnh lĩnh vực bán lẻ, hệ sinh thái BGF còn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu công nghiệp, vật liệu điện tử và các sản phẩm phục vụ ngành công nghệ cao, bán dẫn. Tại buổi trao đổi, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và đại diện BGF tập trung thảo luận triển vọng tăng cường kết nối chuỗi cung ứng giữa hai bên, đặc biệt là khả năng đưa các sản phẩm nông nghiệp, nông sản chế biến, thủy sản và hải sản có thế mạnh của Lâm Đồng tiếp cận sâu hơn thị trường Hàn Quốc thông qua hệ thống phân phối, bán lẻ và logistics của doanh nghiệp. Hai bên cũng trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu và vật liệu công nghiệp, trong đó có các sản phẩm nhôm và vật liệu phục vụ sản xuất công nghệ cao, trên cơ sở phát huy tiềm năng tài nguyên, công nghiệp chế biến và định hướng phát triển của tỉnh.

Thông qua sự kết nối, hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), cuộc làm việc góp phần mở ra hướng tiếp cận mới trong hợp tác giữa Lâm Đồng với các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc, hướng tới hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, logistics đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để tỉnh từng bước thu hút nguồn lực đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp vật liệu theo hướng bền vững.

VKBIA tiếp tục đồng hành thúc đẩy hợp tác sau chuyến công tác

Đánh giá tổng thể chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần hợp tác tích cực, thiện chí và sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chân thành tới lãnh đạo các địa phương Hàn Quốc, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp cùng các đối tác đã dành cho đoàn công tác sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình và chuyên nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cuộc gặp gỡ, trao đổi và làm việc diễn ra hiệu quả, thực chất. Đặc biệt, ông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, trách nhiệm và tâm huyết của TS. Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), cùng tập thể lãnh đạo, các thành viên và cộng sự của Hiệp hội trong việc chủ động kết nối, phối hợp xây dựng chương trình, hỗ trợ tổ chức các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hiệp hội VKBIA sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường thúc đẩy xuất khẩu Thủy Hải Sản từ Lâm Đông nói riêng và Việt Nam nói chung đến thị trường Hàn Quốc.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, các chương trình làm việc trong chuyến công tác được chuẩn bị công phu, tổ chức chu đáo, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Nhiều nội dung trao đổi đã đi sâu vào những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của hai bên, từ phát triển du lịch, kết nối hàng không, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics đến công nghiệp chế biến, vật liệu và phát triển đô thị. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười bày tỏ mong muốn các địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng; đồng thời đề nghị VKBIA tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy, hỗ trợ duy trì kết nối, theo dõi và thúc đẩy triển khai các nội dung đã trao đổi, từng bước chuyển hóa những tiềm năng và cơ hội hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của hai bên.

Chuyến công tác không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa các địa phương Việt Nam – Hàn Quốc, mà còn khẳng định ý nghĩa của việc phát huy nguồn lực kiều bào, trí thức và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trong kết nối nguồn lực quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước.