Đáng chú ý, Ấn Độ đang cử đoàn 12 thành viên tham dự Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 6, diễn ra từ ngày 24-30/11 tại Phnom Penh, Campuchia. Không chỉ là sân chơi thể thao quốc tế, sự hiện diện của Vovinam tại Ấn Độ còn góp phần đưa võ thuật và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân quốc gia Nam Á.

Ấn Độ ủng hộ và đồng hành cùng môn võ Việt Nam

Giải vô địch Vovinam châu Á 2026 là giải đấu quốc tế quan trọng trong năm, quy tụ khoảng 300 quan chức, huấn luyện viên và vận động viên đến từ nhiều quốc gia châu Á, tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền biểu diễn dành cho nam, nữ. Dẫn đầu đoàn Ấn Độ là ông Praveen Garg, Chủ tịch Hiệp hội Vovinam Ấn Độ, đồng thời là Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ gặp đoàn vận động viên Vovinam trước khi lên đường tới Campuchia

Trước khi đoàn lên đường thi đấu, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tiếp Hiệp hội Vovinam Ấn Độ, đánh giá cao những bước phát triển của môn võ có nguồn gốc Việt Nam tại quốc gia Nam Á. Ông nhấn mạnh thể thao và võ thuật không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ. Bộ trưởng Rajnath Singh cũng đánh giá Vovinam góp phần rèn luyện thể chất, tinh thần kỷ luật và sự tự tin cho thế hệ trẻ, đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ các hoạt động quảng bá, phát triển môn võ này tại Ấn Độ. Ông gửi lời chúc đoàn vận động viên nước này thi đấu thành công tại Campuchia, đạt thành tích cao và mang vinh quang về cho đất nước.

Tiến sĩ Neeraj Singh, lãnh đạo cấp cao đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền, Phó Chủ tịch BJP bang Uttar Pradesh trao tặng trang phục thi đấu cho các vận động viên Vovinam của Ấn Độ

Trong khi đó, trang phục thi đấu chính thức của đội tuyển Ấn Độ cũng được Tiến sĩ Neeraj Singh, lãnh đạo cấp cao đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền, Phó Chủ tịch BJP bang Uttar Pradesh trước đó trao tặng cho các vận động viên Vovinam như lời động viên đội tuyển tự tin thi đấu và đạt kết quả tốt tại đấu trường châu lục.

Tiến sĩ Neeraj Singh, lãnh đạo cấp cao đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền, Phó Chủ tịch BJP bang Uttar Pradesh trao tặng trang phục thi đấu cho các vận động viên Vovinam của Ấn Độ.

Ấn Độ từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ Vovinam quốc tế

Được thành lập năm 2008, Hiệp hội Vovinam Ấn Độ đã từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động tới nhiều bang, xây dựng các trung tâm huấn luyện, câu lạc bộ và hệ thống đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài. Đến nay, môn võ Việt Nam đã thu hút sự tham gia của đông đảo thanh thiếu niên, cả nam và nữ, tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trên đấu trường quốc tế, các võ sĩ Ấn Độ đã đạt được một số thành tích đáng chú ý. Tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 năm 2009 tổ chức ở Việt Nam, đội tuyển Vovinam Ấn Độ giành 7 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 ở Đà Nẵng, các vận động viên Ấn Độ cũng đã giành 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đặc biệt, năm 2017, Ấn Độ đăng cai Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 5 tại New Delhi và giành 10 huy chương, gồm 2 Vàng, 3 Bạc và 5 Đồng. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Vovinam tại quốc gia Nam Á.

Việc Ấn Độ tiếp tục cử đội tuyển tham dự Giải vô địch Vovinam châu Á năm 2026, cùng sự quan tâm của giới chức và những thành tích ngày càng được cải thiện, cho thấy môn võ Việt Nam đang có chỗ đứng ngày càng vững chắc tại quốc gia Nam Á.

Các vận động viên Vovinam Ấn Độ tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Từ một môn võ được sáng lập tại Việt Nam, Vovinam ngày nay đã vượt qua ranh giới địa lý, trở thành hoạt động thể thao mang giá trị văn hóa và tinh thần quốc tế. Sự phát triển của Vovinam tại Ấn Độ không chỉ góp phần làm phong phú đời sống thể thao nước này mà còn mở thêm một nhịp cầu giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ.