Nội thất đơn giản mà tiện lợi trong căn hộ 46m2

Do giá đất ở những khu vực đô thị thường đắt đỏ nên mỗi centimet vuông trong căn hộ đều được tận dụng tối đa, tivi xoay vòng có thể sử dụng chung cho cả phòng khách, phòng ngủ thậm chí là từ bồn tắm. Thiết kế căn hộ theo lối kiến trúc mở nên có thể kết hợp các khu vực chức năng lại với nhau nhưng khi muốn có sự riêng tư, không gian vẫn có thể tách biệt bằng cách lắp đặt thêm hệ thống của trượt, cửa lùa. Nội thất bằng gỗ tuy đơn giản nhưng lúc nào cũng ấm áp nhờ màu sắc tự nhiên của nó. Việc tiết chế trong thiết kế và lựa chọn đồ nội thất giúp phòng khách trông thoáng đãng, rộng rãi hơn so với việc bạn cứ cố nhồi nhét thật nhiều đồ bên trong. Bàn ăn kiêm luôn nhiệm vụ bàn làm việc hoặc bàn giải trí. Phòng tắm cách phòng khách bằng cửa kính khiến không gian rộng và thoáng hơn. Cửa phòng ngủ làm bằng thủy tinh mờ cho phép ánh sáng từ phòng khách đến phòng ngủ. Nếu gia chủ muốn có sự riêng tư có thể sử dụng thêm màn cửa sát trần. Hệ thống tủ âm tường giúp căn hộ lúc nào trong cũng sạch sẽ và thoáng đãng. Đèn âm tường làm nổi bật chiếc tủ gỗ chạy dài theo hình dáng phòng ngủ. Để kéo dài sự thu hút đèn âm tường cũng sử dụng trong nhà vệ sinh bên cạnh đồ nội thất màu trắng đơn giản. Do hạn chế về diện tích nên vòi hoa sen đã được tách riêng khỏi bồn tắm. Một bức tranh hoàn toàn khác của căn hộ lúc về đêm. Phần mặt tiền có thể hút mắt bất kỳ ai khi bước vào.

Do giá đất ở những khu vực đô thị thường đắt đỏ nên mỗi centimet vuông trong căn hộ đều được tận dụng tối đa, tivi xoay vòng có thể sử dụng chung cho cả phòng khách, phòng ngủ thậm chí là từ bồn tắm. Thiết kế căn hộ theo lối kiến trúc mở nên có thể kết hợp các khu vực chức năng lại với nhau nhưng khi muốn có sự riêng tư, không gian vẫn có thể tách biệt bằng cách lắp đặt thêm hệ thống của trượt, cửa lùa. Nội thất bằng gỗ tuy đơn giản nhưng lúc nào cũng ấm áp nhờ màu sắc tự nhiên của nó. Việc tiết chế trong thiết kế và lựa chọn đồ nội thất giúp phòng khách trông thoáng đãng, rộng rãi hơn so với việc bạn cứ cố nhồi nhét thật nhiều đồ bên trong. Bàn ăn kiêm luôn nhiệm vụ bàn làm việc hoặc bàn giải trí. Phòng tắm cách phòng khách bằng cửa kính khiến không gian rộng và thoáng hơn. Cửa phòng ngủ làm bằng thủy tinh mờ cho phép ánh sáng từ phòng khách đến phòng ngủ. Nếu gia chủ muốn có sự riêng tư có thể sử dụng thêm màn cửa sát trần. Hệ thống tủ âm tường giúp căn hộ lúc nào trong cũng sạch sẽ và thoáng đãng. Đèn âm tường làm nổi bật chiếc tủ gỗ chạy dài theo hình dáng phòng ngủ. Để kéo dài sự thu hút đèn âm tường cũng sử dụng trong nhà vệ sinh bên cạnh đồ nội thất màu trắng đơn giản. Do hạn chế về diện tích nên vòi hoa sen đã được tách riêng khỏi bồn tắm. Một bức tranh hoàn toàn khác của căn hộ lúc về đêm. Phần mặt tiền có thể hút mắt bất kỳ ai khi bước vào.