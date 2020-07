Bà Trần Thị Thanh Tâm làm tân Bí thư Quận ủy Sơn Trà

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà gồm 35 ủy viên. Tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận uỷ; bầu bà Trần Thị Thanh Tâm giữ chức Bí thư Quận uỷ khoá VI; Ông Hoàng Sơn Trà và Phan Như Hòa được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy.

Đại hội Đảng bộ Quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Đảng bộ quận Sơn Trà tập trung phát triển ngành du lịch thành lĩnh vực mũi nhọn; nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo sự chuyển đổi tích cực diện mạo đô thị, nâng cấp chất lượng phát triển đô thị quận.

Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị quận Sơn Trà chú trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân; đáp ứng tốt nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần; giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Quận cần huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, xây dựng đô thị văn hóa, văn minh; quan tâm xây dựng nếp sống thị dân, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của người Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, xuất phát từ vị trí chiến lược quan trọng của mình, quận Sơn Trà phải coi trọng nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm an toàn cho du khách; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, trộm cắp. Quận cần quán triệt sâu sắc Chiến lược Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, gắn với phát triển bền vững kinh tế biển, làm giàu từ biển.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu quận Sơn Trà tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: “Quận cần phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên quan đến việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vừa được Quốc hội thông qua, gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp; đẩy mạnh công tác cải cách quản lý hành chính trong cơ quan nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo chuyển biến lề lối làm việc”./.