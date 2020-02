Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ngày 20/2, Tỉnh ủy Đăk Lăk tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 75 nhằm giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh buổi họp.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020.



Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể (KTTT); cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ý kiến về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến, chủ trương về Dự án thành phố giáo dục quốc tế Đắk Lắk.

Trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lê Văn Tuyến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020.