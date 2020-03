Bổ nhiệm Đại tá Lưu Hồng Quảng làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Sáng nay 2/3, tại thành phố Lào Cai, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho Đại tá Lưu Hồng Quảng, thay Đại tá Đinh Tiến Quân về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Đại tá Lưu Hồng Quảng (bên phải) nhận Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, học vị Tiến sỹ, nguyên quán Quảng Xương – Thanh Hóa. Trước khi nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an có hiệu lực từ 1/3/2020, đại tá Quảng từng có thời gian công tác tại Bộ Công an, tới cuối năm 2014 được luân chuyển về giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.



Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương mong muốn Đại tá Lưu Hồng Quảng trong vai trò thủ trưởng Công an tỉnh Lào Cai đặt tại địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước cần giữ gìn, nêu gương, thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, của lực lượng Công an nhân dân; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước.

“Đặc biệt phải phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tập hợp trí tuệ tập thể, đảm bảo tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh trên mọi mặt phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”- Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh./.