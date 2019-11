Bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 18/11, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ chúc mừng các ông: Vũ Trọng Hà, Đoàn Văn Báu và Trần Đoàn Hưng được giao trọng trách mới.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, từ ngày 16/11/2019;

Bổ nhiệm đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương giữ chức Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, từ ngày 16/11/2019;

Bổ nhiệm đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, từ ngày 16/11/2019.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Võ Văn Phuông tin tưởng các cán bộ sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, bồi đắp kiến thức, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phát huy tinh thần, trách nhiệm, xây dựng và củng cố tình đoàn kết trong nội bộ, phối hợp với các vụ, đơn vị trong Ban hoàn thành tốt công việc được giao./.