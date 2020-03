Cáo ốm, tòa hoãn xử cựu trưởng công an thành phố Thanh Hóa

Sáng nay 18/3, theo lịch TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự truy tố bị cáo Nguyễn Chí Phương, cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa về tội "Nhận hối lộ" theo Khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Chí Phương lúc còn đương chức

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết, do bị cáo Nguyễn Chí Phương ốm nặng không thể tới tòa và để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, TAND tỉnh Thanh Hóa đã cho hoãn phiên tòa.

Như VOV đã đưa tin, vào tháng 11/2018, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn ghi âm dài hơn 23 phút có tiêu đề: "Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, nhận tiền chạy án 260 triệu, bị thuộc cấp tố cáo". Đoạn ghi âm trên sau đó được cựu đại tá Nguyễn Chí Phương khẳng định liên quan tới mình.



Ngày 30/11/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương bắt đầu từ ngày 3/12 để Thanh tra Bộ Công an xác minh thông tin này.

Thanh tra Bộ Công an sau đó kết luận hành vi nhận tiền từ ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) của Đại tá Phương là có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ nên Thanh tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Công an thi hành kỷ luật với hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Đại tá Phương.

Ngày 25/1/2019, tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Cũng trong ngày 25/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối Cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa và được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Chí Phương bị bệnh nặng nên không bị bắt giam mà cho tại ngoại./.