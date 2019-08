Chân dung 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Trong ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm (giữa) trao quyết định cho 2 tân Thứ trưởng.