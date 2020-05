Chân dung 8 nữ Bí thư Tỉnh ủy

Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XI, Ủy viên Trung ương khóa XII, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XIV. Bà từng kinh qua các vị trí: Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang. (Ảnh: Tuổi Trẻ)./.