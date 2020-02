Chân dung ông Thái Thanh Quý - Tân Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức họp bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Với 60/60 phiếu tán thành (100%), ông Thái Thanh Quý (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được bầu làm tân Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho ông Thái Thanh Quý. (Ảnh: Báo Hải quan)