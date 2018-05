Chân dung tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà

Ngày họp thứ 3 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, khóa XII, ngày 9/5 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành. Tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. (Ảnh: Quochoi.vn) Ông Hoàng Văn Trà sinh ngày 8/6/1964, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. (Ảnh: Vietnamnet) Ông là thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật. Trong ảnh: Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên (bìa phải)- chúc mừng ông Hoàng Văn Trà - khi đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (Ảnh: Dân Trí) Năm 2014, khi đang là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hoàng Văn Trà được Trung ương điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015). (Ảnh: Quochoi.vn) Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Trong ảnh: Ông Hoàng Văn Trà (đeo kính, hàng đầu) khi đang là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp vườn Phượng Hoàng tại xã An Ninh Đông. (Ảnh: Ban nội chính tỉnh ủy Phú Yên) Tháng 11/2015, tại phiên họp bất thường HĐND tỉnh Phú Yên, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Đầu Tư) Ông Hoàng Văn Trà (ảnh trái) là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên khóa XIV. (Ảnh: Phú Yên Online)./.

