Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị kiểm điểm 4 sở vì tham mưu sai

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc 4 sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương và Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu sai quy định liên quan đến dự án trị giá 14 tỉ đồng.

Văn bản chỉ đạo kiểm điểm đối với 4 Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 6037/THKH về việc "giao kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại tại số 19 Lê Hữu Lập tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa", có báo cáo kết quả xử lý tới Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 5/6.



Trước đó, ngày 7/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 4914 "chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại tại số 19 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa". Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH được giao thực hiện dự án, diện tích thực hiện là 1.125,3 m2; tổng vốn đầu tư là 14,631 tỉ đồng. Để ra quyết định trên, UBND tỉnh Thanh Hóa dựa trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư (sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công Thương, UBND thành phố Thanh Hóa). Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần ban hành Quyết định số 4914, Sở Tài nguyên Môi trường bất ngờ có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét lại việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này, với lý do dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai.

Sai phạm của chủ đầu tư chỉ bị phát hiện khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp làm việc với kiểm toán nhà nước về tình hình quản, lý sử dụng đất trước, trong và sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ lý do trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 4914/QĐ-UBND với lý do "dự án không đủ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai".