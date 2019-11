Công bố quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 1666/QĐ-TTg và Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An và ông Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Các ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định và chúc mừng các ông Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc mừng và đánh giá cao quá trình công tác của 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu trên cương vị mới, các đồng chí cần phát huy năng lực chuyên môn, phẩm chất lãnh đạo với tinh thần trách nhiệm thật cao, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, vững mạnh và phát triển.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long nguyện cố gắng học tập, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hết mình cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước đưa Nghệ An tiếp tục phát triển./.