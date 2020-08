Đại tá Đinh Văn Nơi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang

Sau 2 ngày tổ chức, Đại hội Đại biểu lần thứ XII đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy. Đại tá Đinh Văn Nơi tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh An Giang”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới (2020 – 2025)



Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thông qua 2 nội dung trọng tâm là bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nhất là bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương… Đồng thời, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các cấp chính quyền, các ban, ngành trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT.

Đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì hợp tác với lực lượng Công an của Vương quốc Campuchia, đặc biệt là Công an 2 tỉnh giáp biên Kandal, Takeo trong việc trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm…góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.