Đại tá Lê Hồng Nam chính thức giữ chức Giám đốc Công an TPHCM

Sáng nay (30/6), tại trụ sở Công an TPHCM, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nam (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Long An) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an TPHCM.

Thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu đối với Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Nam (sinh năm 1966, quê quán TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Cương vị công tác mới là vinh dự và cũng là trọng trách nặng nề. Thời gian tới, đề nghị Đại tá Lê Hồng Nam tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; củng cố xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Đại tá Lê Hồng Nam bày tỏ quyết tâm tận tụy với công việc, cùng tập thể Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Công an đã tin tưởng giao cho./.