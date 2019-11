Đại tá Nguyễn Đức Dũng làm Giám đốc Công an Quảng Nam

Sáng nay (11/11), tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này thay cho Đại tá Nguyễn Viết Lợi về nghỉ hưu theo chế độ.



Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Dũng

Đại tá Nguyễn Đức Dũng (52 tuổi), trình độ Đại học, Cao cấp lý luận chính trị, vào ngành Công an tháng 10/1985, vào Đảng tháng 10/1990. Đại tá Dũng từng kinh qua các chức vụ Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.



Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Viết Lợi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trong suốt thời gian công tác; Đồng thời chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Dũng bày tỏ niềm vinh dự khi được Lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ mới; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao đòi hỏi phải liên tục phấn đấu trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng hứa sẽ nỗ lực kế thừa và phát huy thành quả của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh./.