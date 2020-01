Đại tá Nguyễn Hồng Nhật giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Bộ Công an đã tổ chức công bố, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.



Lễ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum được tổ chức vào chiều 30/1 tại Công an tỉnh Kon Tum dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.



Theo đó Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định cho Đại tá Nguyễn Hồng Nhật. Ảnh Báo Kon Tum.

Cùng với Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động Thượng tá Trịnh Khắc Cường thôi giữ chức Trưởng phòng An ninh xã hội, thuộc Cục An ninh Nội địa đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.



Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố Quyết định nghỉ chờ chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum./.