Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Chiều nay (01/6), tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm (Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an).

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cùng tham dự buổi lễ công bố có ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các cục, vụ, viện thuộc Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1973, quê quán: xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/6/2020. Cùng với đó, Bộ Công an cũng trao Quyết định thăng Hàm sỹ quan nghiệp vụ từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/6/2020.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, tham gia Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Vũ Minh Tuấn và Đại tá Phạm Công Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đỗ Văn Lực (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh); Đại tá Vũ Minh Tuấn (Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh); Đại tá Phạm Công Long (Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).

Tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao sự cống hiến của các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa nhận quyết định nghỉ công tác. Trong quá trình công tác, các đồng chí đã đóng góp tích cực cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương; triệt phá nhiều chuyên án lớn mang lại sự bình yên cho nhân dân. Đồng thời mong muốn sau khi nghỉ theo chế đội, các đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến sức khỏe, trí tuệ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/6/2020.

Chúc mừng Công an tỉnh Quảng Ninh và cá nhân Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đề nghị Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát phát huy truyền thống tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, lực lượng, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu sau khi nhận vị trí công tác mới, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ nhanh chóng ổn định công tác, đồng thời phát huy tối đa trình độ, năng lực để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu sau khi nhận vị trí công tác mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm cho biết đây là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm cũng nặng nề, khi Quảng Ninh là địa phương trọng điểm trong phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Bắc; là địa phương có đường biên giới kéo dài với nước bạn Trung Quốc; là vùng kinh tế năng động…

Dù trải qua nhiều vị trí công tác từ cấp cơ sở, bản thân sẽ luôn cố gắng phấn đấu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương giao phó; Có ý thức vươn lên mọi mặt, đoàn kết nội bộ, kế thừa truyền thống quý báu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh./.