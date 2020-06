Đại tá Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh

Đại hội đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh diễn ra trong hai ngày 29 và 30/6.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, hướng về cơ sở và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Công tác xây dựng đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng có chiều sâu, hiệu quả; duy trì tốt việc phân công đảng viên tham gia cấp ủy địa phương nơi đóng quân, đặc biệt là tại các khu vực giáp biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Lực lượng biên phòng làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội các thôn, bản, khu dân cư biên giới.



Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cần tập trung xây dựng Đảng bộ và lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Đảng ủy

Đặc biệt, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chỉ huy, nhất là cấp đồn, trạm để góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, vững mạnh toàn diện.

Chủ động tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển đúng chủ trương, đối sách, đúng pháp luật, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; sẵn sàng chiến đấu và có phương án đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống dịch bệnh qua biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội.

Với số phiếu tín nhiệm trên 99%, Đại tá Nguyễn Thanh Hải đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025./.