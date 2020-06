Đại tá Phan Thanh Tám giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

Sáng nay (29/6), Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Phú Yên.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Thanh Tám đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên thay cho Thiếu tướng Phan Văn Thanh, nghỉ công tác, chờ nghỉ chế độ.



Đại tá Phan Thanh Tám, sinh năm 1967, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.



Dịp này, Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1960, quê quán huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.



Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Phan Văn Thanh và Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa trong suốt thời gian qua; đồng thời tin tưởng trên cương vị công tác mới, Đại tá Phan Thanh Tám sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, nhanh chóng tiếp cận công việc, khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Phú Yên, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.