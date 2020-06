​Đại tá Rah Lah Lâm được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Chiều nay, 29/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Rah Lan Lâm, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.



Ông Rah Lan Lâm (áo trắng) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công an công bố đồng thời Quyết định cho nghỉ công tác chờ nghỉ hưu theo chế độ đối với Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Quyết định bổ nhiệm Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới mong muốn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy những thành tích, truyền thống đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai chủ động khắc phục những khó khăn, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương, các đơn nghị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.



Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cám ơn lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, giao phó trọng trách mới. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để lực lượng Công an tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời khẳng định sẽ đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ; chung sức đồng lòng cùng Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong sạch, vững mạnh.

Ông Rah Lan Lâm (SN 1966, nguyên quán thị trấn Nhơn Hoà huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Trong quá trình công tác, ông Rah Lah Lâm từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Trưởng công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng An ninh đối nội, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh, Công an tỉnh Gia Lai./.