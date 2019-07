Đại tá Trần Hải Quân được bổ nhiệm làm Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình

Chiều 1/7, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Trần Hải Quân nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Quảng Bình.

Đại tá Trần Hải Quân, 50 tuổi, quê ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, từng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an. Ông Quân được Bộ trưởng Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 1/7 năm nay.



Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng Đại tá Trần Hải Quân được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, yêu cầu trên cương vị mới, Đại tá Trần Hải Quân không ngừng phấn đấu, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác. Ông Quân sẽ cùng Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Trần Hải Quân hứa sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện, tập trung xây dựng đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc và lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình; Phát huy thành tích, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh và truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh Quảng Bình; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giáo, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình tin cậy, giao phó./.