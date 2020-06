Đại tá Trần Tiến Đạt làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sáng nay (1/6), tại tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Trần Tiến Đạt nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới chúc mừng và bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Trần Tiến Đạt tiếp tục phát huy năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cùng với tập thể Cấp ủy lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai giữ vững sự đoàn kết thống nhất và xây dựng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng chúc mừng Đại tá Trần Tiến Đạt, đồng thời yêu cầu Ban Lãnh đạo Công an tỉnh nhanh chóng ổn định nội bộ, phục vụ yêu cầu công việc. Công an tỉnh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh công tác cán bộ, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng trao đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là Đại tá Nguyễn Văn Kim và Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận./.