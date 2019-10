Đại tá Trịnh Đình Thành phụ trách Công an tỉnh Thái Bình

Sáng 8/10, tại Công an tỉnh Thái Bình, Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định phụ trách Công an tỉnh Thái Bình cho Đại tá Trịnh Đình Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Đỗ Xuân Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng; đồng thời công bố quyết định giao phụ trách Công an tỉnh Thái Bình cho Đại tá Trịnh Đình Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.