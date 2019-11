Đại tá Vũ Hồng Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sáng nay (27/11), tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Vũ Hồng Văn (trái) nhận quyết định.

Đại tá Vũ Hồng Văn (sinh năm 1976, quê tỉnh Hưng Yên) là Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắk từ tháng 6/2018. Trước đó, đại tá Văn là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Bộ Công an.

Đại tá Văn tiếp quản “ghế nóng” Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sau hơn 2 tháng ông Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an Đồng Nai bị kỷ luật cách chức.

Thời gian vừa qua, tại Công an tỉnh Đồng Nai xảy ra nhiều vụ việc “lùm xùm” khiến hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật, nặng nhất là ông Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật, cách tất cả chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Công an tỉnh./.