Điều động, bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Quang vào vị trí Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Hôm nay (30/6), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an.



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn các đồng chí mới được bổ nhiệm ở vị trí công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.