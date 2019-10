Điều động Giám đốc Công an Bạc Liêu làm Cục trưởng ở Bộ Công an

Chiều 22/10, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Đại tá Lê Tấn Tới

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; Đại tá Trần Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Bạc Liêu.

Chúc mừng Đại tá Lê Tấn Tới nhận nhiệm vụ mới, Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu trên cương vị công tác mới, tân Cục trưởng sẽ phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an xây dựng đơn vị trong sạch, đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.



Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Phó Giám đốc phụ trách và các thành viên trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.