Đồng Tháp có nữ Phó Giám đốc Công an đầu tiên

Ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò được bổ nhiệm có thời hạn, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ trao quyết định của Bộ trưởng Công an, bổ nhiệm thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: VTC)

Thượng tá Ngọc là nữ công an đầu tiên được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc, bà đã trải qua các vị trí công tác là Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị và Trưởng Công an huyện Lấp Vò./.