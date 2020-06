Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức Giám đốc Công an Bắc Kạn

Sáng nay (30/6), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Hà Văn Tuyên - tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo quyết định về việc điều động Đại tá Dương Văn Tính - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Công an.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2020./.