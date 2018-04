Kiến nghị xem xét kỷ luật giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái

Chiều 20/4, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Lê Duy Phong (sinh ngày 22/3/1985), nguyên Trưởng ban bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Tỉnh uỷ Yên Bái xem xét kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng đối với ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, người bị hại trong vụ án này.

HĐXX cũng kiến nghị Tỉnh uỷ Yên Bái xem xét kỷ luật ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái thì Lê Duy Phong bị truy tố về “Tội cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 3, điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức án từ 7 đến 15 năm tù. Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện ở thời điểm trước 0h 1/1/2018 nên việc áp dụng Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 không thuộc trường hợp có lợi cho bị cáo so với điểm a, khoản 3, điều 135 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do vậy áp dụng điểm a, khoản 3, điều 135 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có cơ sở.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi trong quá trình phấn đấu công tác, bị cáo đã đạt được một số thành tích; trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng đã tác động đến gia đình bồi thường cho bị hại Vũ Xuân Sáng số tiền 200 triệu đồng. Bị cáo có bố đẻ được tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào, được nhận kỉ niệm chương của Hội Cựu chiến binh…, vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, p, o, s khoản 1, khoản 2 điều 46 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó những người bị hại đều đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Duy Phong.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Duy Phong 3 năm tù giam (tính từ thời điểm bị bắt giam, ngày 22/6/2017)

Theo quy định, bị cáo Lê Duy Phong, người bị hại và những người có quyền lợi liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Tòa án Yên Bái tuyên phạt Lê Duy Phong 3 năm tù VOV.VN - Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Tỉnh uỷ Yên Bái xem xét kỷ luật Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Điều lệ Đảng. Xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong cưỡng đoạt tài sản ở Yên Bái VOV.VN - Sáng 20/4, TAND TP Yên Bái mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày mai (20/4), cựu nhà báo Lê Duy Phong hầu Tòa Ngày 20/4, TAND thành phố Yên Bái sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử cựu nhà báo Lê Duy Phong tội cưỡng đoạt tài sản. Không đủ căn cứ xác định Lê Duy Phong chia tiền cho 26 phóng viên VOV.VN - Khi đối chất, bị can Lê Duy Phong thay đổi lời khai, nói không chia tiền cho phóng viên, nhà báo nào. Công an TP Yên Bái đề nghị truy tố cựu nhà báo Lê Duy Phong VOV.VN -Công an TP Yên Bái hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Duy Phong (SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tội Cưỡng đoạt tài sản. Cựu nhà báo Lê Duy Phong bị đề nghị 3-4 năm tù vì cưỡng đoạt tài sản VOV.VN - Sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Duy Phong mức án từ 3 đến 4 năm tù.