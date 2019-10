Luân chuyển Giám đốc Công an TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương

Chiều nay (3/10), tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Công an thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã công bố và trao quyết định điều động Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.



Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định cho Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Vũ Thanh Chương.

Cũng trong chiều nay, tại tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tại các lễ công bố, Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, thành tích của Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương cũng như Đại tá Lê Ngọc Châu và Đại tá Vũ Thanh Chương đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu Đại tá Vũ Thanh Chương và Lê Ngọc Châu khẩn trương nhận nhiệm vụ, phát huy đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ, phát huy truyền thống, luôn chủ động nắm chắc tình hình, lấy phòng ngừa là chủ yếu; từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chúc mừng tân Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Vũ Thanh Chương (trái) và tân Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu (phải).

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đề nghị Đảng ủy Công an các địa phương phối hợp với Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Hải Dương khẩn trương hoàn thiện các quy trình chỉ định các cán bộ mới được bổ nhiệm tham gia Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Đại tá Lê Ngọc Châu và Đại tá Vũ Thanh Chương cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hải Dương và khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.