Nhân sự mới Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thuế

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao quyết định và chúc mừng bà Trần Thị Minh Nga

Ngày 24/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã trao Quyết định số 833/QĐ-BNV ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Minh Nga, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chúc mừng bà Trần Thị Minh Nga được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng tín nhiệm cao, tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng đề nghị bàTrần Thị Minh Nga tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy sức mạnh tập thể và năng lực của bản thân, cùng tập thể lãnh đạo Ban xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chiều 24/9, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính Phi Vân Tuấn đã trao quyết định của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Trường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.

Trước đó, ngày 23/9, tại Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Phạm Khắc Hòe, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II (thay Đại tá Lê Văn Thiện, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II nghỉ công tác chờ hưởng chế đọ hưu trí).