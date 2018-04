Những vi phạm nghiêm trọng nào khiến ông Trần Quốc Cường bị cảnh cáo?

Bộ Chính trị vừa kết luận thi hành kỷ luật cảnh cáo uỷ viên Trung ương Đảng, phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Trần Quốc Cường. (ảnh: Tuổi trẻ) Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an, ông Trần Quốc Cường đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm (Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử) Ông Trần Quốc Cường đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, không phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án Đại Kim; vi phạm Quy chế làm việc của Tổng cục và Quy chế của Đảng uỷ Cục B41 trong việc lựa chọn, uỷ quyền, cam kết cho Công ty Việt Thái tham gia thực hiện dự án. (ảnh: Người Lao động) Ông Trần Quốc Cường đã ký Giấy uỷ quyền, Bản cam kết cho Công ty Việt Thái được huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân cho dự án nhà ở Đại Kim là không đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục B41, vi phạm các quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71/NĐ-CP, ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Luật Nhà ở. (Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử) Việc ông Cường uỷ quyền không đúng pháp luật đã tạo sơ hở để Nguyễn Vũ Hùng là cán bộ cấp dưới trực tiếp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN) Cùng với đó, ông Trần Quốc Cường đã ký duyệt chi không đúng mục đích số tiền đóng góp mua nhà của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. (Ảnh: Vnxpress) Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường bằng hình thức cảnh cáo. (ảnh: KT) Trước đó, trong kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, , Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét những vi phạm của ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Tổng cục V, Bộ Công an. (Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử) Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp này, những vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Quốc Cường là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân ông Cường. (ảnh: KT) Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường. (Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử)

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp này, những vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Quốc Cường là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân ông Cường. (ảnh: KT)

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường. (Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử)