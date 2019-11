Ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI diễn ra vào chiều 12/11, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được Hội nghị bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Phạm Xuân Thăng. Ảnh: báo Hải Dương

Hội nghị cũng đã bầu các ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Xuân Thăng sinh năm 1966, quê quán tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý khoa học công nghệ. Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị.



Ông Phạm Xuân Thăng từng trải qua các vị trí Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; Bí thư huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.



Hiện, ông Phạm Xuân Thăng đang là Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

Tỉnh ủy Hải Dương hiện nay có Bí thư Tỉnh ủy là ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và tân Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Phạm Xuân Thăng./.