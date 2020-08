Ông Trần Hoàng Quân tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Bình Chánh

Chiều nay (26/8), Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh, TP.HCM lần thứ XII bế mạc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XII.

Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 người.

Ông Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Nguyễn Thị Kim Dung giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra nhiệm 2020-2025 gồm 7 uỷ viên, do ông Huỳnh Cao Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh, TP.HCM

lần thứ XII thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, với nhiều mục tiêu, chương trình trọng điểm.

Trong thời gian tới, huyện Bình Chánh sẽ chú trọng việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Huyện sẽ phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và lợi thế so sánh để thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị hiện đại, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu./.