Ông Từ Thái Giang tái cử chức Bí thư Thành uỷ TP Buôn Ma Thuột

Trong 3 ngày ( 16-18/8), Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 với sự tham dự của 298 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 13.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Từ Thái Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thành uỷ thành phố Buôn Ma Thuột khoá XV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu thành phố Buôn Ma Thuột khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 -2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội XIV đề ra.

Nổi bật là tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt gần 8,9%; các thành phần kinh tế đóng góp cho ngân sách trên 17.150 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 96 triệu đồng, tăng hơn 39 triệu đồng so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 50.000 tỷ đồng, tăng 97,7% so với đầu nhiệm kỳ; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết.

Công tác quản lý nhà nước về đô thị được thực hiện quyết liệt và dần đi vào nề nếp. Các dự án phát triển đô thị được quan tâm đầu tư, một số dự án có kiến trúc mang bản sắc Tây Nguyên thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Hạ tầng giao thông, kỹ thuật đô thị được tập trung đầu tư hướng tới mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột khoá mới.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.495 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ chính quyền, nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%, giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2025 đạt 220 triệu đồng. Xây dựng 8/8 xã đạt nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn hộ nghèo.

Ông Từ Thái Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thành uỷ thành phố Buôn Ma Thuột khoá XV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế của thành phố để xây dựng phát triển Buôn Ma Thuột giàu mạnh, phấn đấu thực sự trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo kết luận 67 của Bộ Chính trị.

Ông Từ Thái Giang, Bí thư thành uỷ thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, ngoài những nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, từ ngân sách nhà nước và của tỉnh, Thành phố Buôn Ma Thuột cũng luôn xác định nguồn lực tại chỗ. Từ đó, bố trí cho các nhiệm vụ với mục tiêu thu hút được nhiều nhà đầu từ có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm và uy tín để đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực chủ lực của thành phố trong giai đoạn đến./.