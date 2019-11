Phó Giám đốc Công an Phú Thọ giữ chức Giám đốc Công an Sơn La

Sáng nay 13/11, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Ngọc Vân.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo một số Cục thuộc Bộ Công an.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Vân.