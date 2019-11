Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Sáng 14/11, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an

trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng (Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu)

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Việt Thắng tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tân Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu; hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần cách mạng, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, gương mẫu, đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó./.