Quảng Bình có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Trưởng phòng 5 - Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ (A06), Bộ Công an giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh (người cầm hoa) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh, sinh năm 1967, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.



Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Phan Đăng Tĩnh sẽ làm tốt chức trách nhiệm vụ, phối hợp với các ban, ngành địa phương giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm./.